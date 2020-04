Bruno Studer, co-rapporteur de la mission d'information sur le Covid-19

L’Assemblée Nationale a lancé une mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Toutes les semaines, une quarantaine de députés de tous les bords politiques posent leurs questions aux personnes impliquées dans la gestion de la crise.





Dans ce contexte d’épidémie, le gouvernement peut légiférer par ordonnances et prendre des mesures fortes avec une plus grande marge de manœuvre. Un mécanisme nécessaire mais à surveiller de près.



Une quarantaine de députés de l'Assemblée Nationale interrogent donc chaque mercredi des personnes impliquées dans la gestion de l'épidémie, à commencer par les membres du gouvernement.

Mercredi 1er avril, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont été auditionnés. Le mercredi suivant, c'est au tour des ministres de l'Intérieur et de la Justice.



Quelles compétences a cette mission d'information ? Quelle différence avec une commission d'enquête ? Quel rôle après la crise ?

Bruno Studer est député LREM du Bas-Rhin et co-rapporteur de cette mission. Il répond à ces questions au micro de Benjamin Vernet