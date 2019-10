Budget participatif au Département 37

>1,5 millions d'euros pour soutenir des projets portés par les citoyens en Indre et Loire. Le conseil départemental se lance dans le budget participatif. On vous fait la lumière sur ce dispositif.



>Dans cette édition, nous parlerons aussi de mobilité avec une enquête à l'échelle nationale lancée par APF France Handicap et l'Ifop. Le but, parler déplacements au quotidien dans les communes... mais pas seulement pour les personnes en situation de handicap.