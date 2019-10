Burkina Faso: un million et demi de personnes en attente d'aide humanitaire

Dans les régions du nord, du Sahel et dans l’Est du pays notamment, le nombre de déplacés et de personnes souffrant du manque de biens élémentaires en nourriture et en soins ne cesse d’augmenter. En cause, les attaques de plus en plus nombreuses qui ciblent en particulier les communautés chrétiennes. Face à la situation, la Fédération des églises et missions évangéliques a lancé un appel à la communauté internationale. Pour en parler, Illia Djadi, expert sur l’Afrique de l’Ouest au sein de l’ONG Portes Ouvertes.