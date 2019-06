"C’est ce disciple qui a écrit ces choses; son témoignage est.." (Jn 21, 20-25)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus venait de dire à Pierre : « Suis-moi. »

S’étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite,

le disciple que Jésus aimait.

C’est lui qui, pendant le repas,

s’était penché sur la poitrine de Jésus

pour lui dire :

« Seigneur, quel est celui qui va te livrer ? »

Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus :

« Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? »

Jésus lui répond :

« Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne,

que t’importe ?

Toi, suis-moi. »

Le bruit courut donc parmi les frères

que ce disciple ne mourrait pas.

Or, Jésus n’avait pas dit à Pierre qu’il ne mourrait pas,

mais :

« Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne,

que t’importe ? »

C’est ce disciple qui témoigne de ces choses

et qui les a écrites,

et nous savons que son témoignage est vrai.

Il y a encore beaucoup d’autres choses que Jésus a faites ;

et s’il fallait écrire chacune d’elles,

je pense que le monde entier ne suffirait pas

pour contenir les livres que l’on écrirait.

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

En cette veille de Pentecôte où nous célébrerons le Don de l’Esprit Saint, nous écoutons

la finale de l’Evangile de Jean.

Quelle belle figure ! le plus jeune des disciples. Celui qui suivra partout et jusqu’au bout,

Jésus, son Maître.

Il n’aura pas peur. Il a été témoin de tous les miracles de Jésus, la multiplication des pains,

la guérison de tant de malades, au mariage à Cana... il aura reçu tous ses enseignements et

retenu ses prières.

Au Calvaire, il sera présent avec Marie au pied de la Croix. C’est à ce moment que Jésus

lui confie sa mère et qu’à partir de cet instant Jean prendra soin de Marie, qui sûrement lui

confiera beaucoup de souvenirs sur la vie de Jésus.

Jean écrira son Evangile, le 4ème Evangile. Grâce à lui, nous serons conduits dans une

certaine intimité de Jésus.

Il est le témoin véritable dont nous ne pouvons nous lasser de lire et relire ses écrits qui

donnent la connaissance profonde de Jésus.

Comme lui, chacun à notre place, avec le souffle de l’Esprit Saint, nous sommes invités à

écrire un 5ème évangile, celui de notre vie avec Jésus.

Seigneur Jésus, nous te remercions pour Jean, l’Evangéliste, et pour Marc, Mathieu et Luc

qui nous ont transmis leur Evangile.

Seigneur jésus, merci pour ton Eglise qui nous transmet fidèlement tes Evangiles, la

Bonne Nouvelle..

Que ton Esprit Saint donne à chacun de nous l’intelligence et le courage de transmettre

aujourd’hui, à notre entourage, la Bonne Nouvelle de ton Evangile.