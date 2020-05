"C’est ce disciple qui a écrit ces choses ; son témoignage ..." (Jn 21, 20-25)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus venait de dire à Pierre : « Suis-moi. »

S’étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite,

le disciple que Jésus aimait.

C’est lui qui, pendant le repas,

s’était penché sur la poitrine de Jésus

pour lui dire :

« Seigneur, quel est celui qui va te livrer ? »

Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus :

« Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? »

Jésus lui répond :

« Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne,

que t’importe ?

Toi, suis-moi. »

Le bruit courut donc parmi les frères

que ce disciple ne mourrait pas.

Or, Jésus n’avait pas dit à Pierre qu’il ne mourrait pas,

mais :

« Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne,

que t’importe ? »

C’est ce disciple qui témoigne de ces choses

et qui les a écrites,

et nous savons que son témoignage est vrai.

Il y a encore beaucoup d’autres choses que Jésus a faites ;

et s’il fallait écrire chacune d’elles,

je pense que le monde entier ne suffirait pas

pour contenir les livres que l’on écrirait.



Source : AELF

Méditations Père François Lestang

« Toi, suis-moi ». Un dicton que nous employons souvent dans ma communauté est « comparaison, poison ». Pour chacune et chacun de nous, ce qui compte en premier, c’est l’appel que Jésus m’a fait, appel à le suivre dans une forme particulière d’engagement et de service, au sein de son Eglise.

Pourtant, nous avons beau le savoir, il nous arrive régulièrement de ronchonner, à voix plus ou moins haute, en regardant non pas Jésus mais le frère ou la sœur, qui déploient leur propre engagement, leur propre service. « Pourquoi lui et pas moi ? », susurre une petite voix. « Est-il meilleur que moi, est-il plus proche de Jésus que moi ? Pourquoi ? »

Une telle comparaison peut me démobiliser, me couper du corps, de la communion avec mes responsables ; parfois, si je pense la comparaison favorable, elle peut nourrir en moi l’orgueil, la vanité. Dans tous les cas, elle m’empoisonne.

Dieu notre Père, en cette veille de Pentecôte, je veux te bénir pour la diversité des dons que tu as faits à l’Eglise de ton Fils, et je veux te bénir pour la manière dont tu me donnes, aujourd’hui de servir ton dessein d’amour. Apprends-moi à faire ta volonté, délivre-moi de tout mal, donne-moi ton esprit de joie et de communion.