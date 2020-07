"C’est en raison de la dureté de votre cœur..." (Mt 19, 3-12)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là, des pharisiens s’approchèrent de Jésus pour le mettre à l’épreuve ; ils lui demandèrent : « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n’importe quel motif ? » 4 Il répondit : « N’avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme,

5 et dit : À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. 6 Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 7 Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d’un acte de divorce avant la répudiation ? » 8 Jésus leur répond : « C’est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n’en était pas ainsi. 9 Or je vous le dis : si quelqu’un renvoie sa femme – sauf en cas d’union illégitime – et qu’il en épouse une autre, il est adultère. » 10 Ses disciples lui disent : « Si telle est la situation de l’homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » 11 Il leur répondit : « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. 12 Il y a des gens qui ne se marient pas car, de naissance, ils en sont incapables ; il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes ; il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des Cieux. Celui qui peut comprendre, qu’il comprenne ! »



Source : AELF

Méditation Père François Lestang

Le temps de l’été est, pour beaucoup, celui des rencontres. C’est souvent durant l’été que se forment les couples ; c’est aussi souvent durant l’été que des jeunes décident de suivre le Christ dans le célibat, à cause du royaume des Cieux, à l’occasion d’un rassemblement ou d’une retraite.

Mais l’été, c’est souvent aussi le temps des tentations. Une nouvelle rencontre et on rêve de refaire sa vie, que l’on soit marié ou célibataire. Parfois, été rime avec infidélité.

Je vous propose ce matin de prier pour différentes situations. Je suis sûr que, lorsque je les évoquerai, vous aurez dans le cœur des prénoms, des visages. Osons intercéder pour elles, pour eux.

Père, je te prie d’abord pour que celles et ceux d’entre nous qui sont mariés soient affermis dans l’amour et le don mutuel qu’ils sont appelés à vivre. Que leur fidélité soit bénie et donne de l’espérance à beaucoup.

Je te prie aussi pour celles et ceux qui sont engagés dans un chemin de célibat consacré, qu’ils soient laïcs, religieux, prêtres. Oriente leur cœur vers toi, garde-les attentifs à la prière quotidienne, donne-leur prudence et discernement dans leurs rencontres de ces jours.

Je te prie aussi pour celles et ceux qui n’ont pas encore choisi entre mariage et célibat, pour que leur décision puisse mûrir durant cet été.

Je te prie enfin pour celles et ceux qui se savent appelés au mariage, mais n’ont pas encore rencontré la personne avec qui bâtir un engagement pour toute la vie. Viens éclairer leur chemin, viens les fortifier dans leur attente.

Avec confiance, Dieu notre père, nous te prions.