café de la science

Coup de chaud sur la planète. C'est le thème des différents ateliers proposés par "les petits Débrouillards" et le "Temps des Sciences", deux associations pour la promotion de la culture scientifique. Tout l'été, ils sillonneront les quarteirs de Saint-Brieuc et de Ploufragan pour diffuser leur savoir sur les questions climatiques. Grande nouveauté cette année, les plus grands auront aussi droit à leur rendez-vous. Le "Café des Sciences" a pour but de faire se rencontrer des spécialistes des questions climatiques avec les habitants des quartiers.

Coralie Lebouvier est membre de l'association qui a instauré ces rencontres, elle explique au mirco de Lena Plumer-Chabot en quoi elles consistent.



SON



Rendz-vous aujourd'hui, à 17h30, au quartier de la Tour d'Auvergne rue Henri Barbusse sous le barnum, pour discuter avec des experts de Météo France et d'Ecotone Nature. L'entrée est libre et gratuite.