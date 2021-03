À Calais, les exilés attendent des jours meilleurs

Peut-être vais-je vous lasser en parlant encore de Calais ? Parce qu'il y encore des exilés à Calais, même si on ne veut plus les voir ! 800 a 1000 selon les associations, 600 selon la police. Une majorité de jeunes Soudanais ou Afghans, des femmes aussi et des familles avec enfants.

Nous les avons rencontrés et écoutés toute la journée. Leur quotidien, c'est de faire la file dehors dans le froid ou la pluie pour manger, marcher trois kilomètres pour aller aux toilettes ou pour se rendre au point de passage de la navette pour prendre une douche, cacher ses effets personnels dans un bosquet, garder, nuit et jour, sur soi ses papiers, dans les pochettes en tissu confectionnés par les bénévoles. Mais aussi poser sa tente dans la boue, s’y poser quelques heures pour dormir, protéger cette même tente et son sac de couchage contre une confiscation par les forces de l’ordre, courir, se cacher, dormir quelques heures en sachant que le lendemain comme l’avant-veille et comme toutes les 48h les jours précédents, la police viendra vous déloger.

Ce n’est plus acceptable et Mgr Leborgne s'indigne qu’en France "les animaux domestiques soient mieux traités que les exilés !". Nous n’ignorons pas la difficulté à trouver le bon équilibre entre une politique de régulation des mouvements migratoires et la nécessaire protection des personnes et de ses besoins fondamentaux. Mais cet équilibre entre mesures de contrôle et mesures de protection est rompu, au détriment de la dignité de la personne humaine.

Depuis le démantèlement de la "jungle" fin 2016, la politique "zéro point de fixation" sur le littoral, se traduit par une avalanche de mesures destinées à rendre la vie impossible aux personnes exilées, en espérant qu’elles renonceront à venir sur ce littoral. Mais non, ils et elles sont là !

Cessons de nier la réalité car par choix ou par depit ils prennent tous les risques pour passer en Angleterre et certains passent. Rien ne justifie que ces personnes soient ainsi maltraitées, privées d’accès à des besoins essentiels, humiliées dans le plus profond de leur être.

Nous demandons aux autorités publiques :

- un moratoire immédiat sur les expulsions de lieux de vie et campements : stop aux expulsions honteuses !

- l'ouverture de lieux d'accueil de jour comme celui du Secours catholique, le seul à Calais, pour les besoins élémentaires : alimentation , hygiène, recharge des téléphones, information sur les droits,

- ouverture de dispositifs de mise à l’abri pour la nuit, au moins tant que dure l'hiver et la pandémie : ce sont les instructions de la ministre du logement,

Ces mesures donneraient un répit aux exilés mais aussi aux bénévoles qui s'épuisent à leur venir en aide et à les soutenir dans cet enfer. Elles permettraient d’amorcer un dialogue constructif pour chercher avec tous les acteurs de bonne volonté des solutions constructives.