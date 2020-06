Campagne municipale

C'est un même mot qui a acquis au cours de l’histoire en somme un second sens. Au départ, il y a le mot latin « campus », qui a donné en françis avec le même sens le mot « champ », c h a m p bien sûr. De ce mot latin « campus » est né un autre mot « campaneus » désignant e qui relève du champ, mot déformé en bas latin en « campania », qui a donné en ancien français deux mots identiques campagne dans le nord et champagne à l’est et au sud, ce n’est que le résultat de la palatalisation du son k en ch différente du nord au sud. N’oublions pas que c’est la « champagne » qui a donné son nom au vin blanc devenu grâce à l’habileté des hommes et des femmes ce grand vin pétillant prestigieux. Et cette campagne ou cette champagne désigne d’abord une plaine, et assez vite on l’a opposé à la ville, mais aussi par le fait que la campagne désigne plutôt une plaine sans vraiment de relief, on a opposé la campagne à la montagne.

C’est en 1587 que, repris sur l’italien, toujours issu du latin campania, naissait en français la campagne en tant que terrain militaire, avec d’ailleurs l’expression « se mettre en campagne », synonyme d’ « être sur le pied de guerre ». Et voilà comment on parla très vite de campagnes militaires. Au moment de la Révolution on évoqua en politique un « plan de campagne » et en 1813 voici venir la « campagne parlementaire », le sens politique s’installait. Et voilà comment les candidats partent en campagne, sans pouvoir partir se reposer à la campagne. Ah dur métier que celui de la politique au service des autres !