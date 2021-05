Cancer de la peau : l'importance de se faire dépister

"Comme l'examen ophtalmologique, gynécologique ou dentaire, on devrait faire un examen dermatologique une fois par an".

Dr Florence Granel-Brocard



Prendre soin de votre peau, c’est important, notamment pour éviter l’arrivée de cancers. 80 000 cancers cutanés sont diagnostiqués chaque année en France. Carcinomes et mélanomes ne peuvent pas être « dépistés » au sens strict, puisqu'on ne peut pas les identifier avant l'apparition de symptômes, mais on peut les détecter au plus tôt en procédant à des examens réguliers de la peau. Si elles ne sont pas prises en charge suffisamment tôt, les cellules cancéreuses peuvent attaquer le reste du corps. On en parle avec le Dr Florence Granel-Brocard. Elle est dermatologue et vénérologue au CHRU de Nancy.