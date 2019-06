Canicule : des festivals peut-être annulés et l'accompagnement des sans-abris

> Quatrième jour de canicule. Près de 40°c attendu en Touraine cet après-midi. Dans notre département, le niveau 3 du plan canicule a été déclenché par la Préfecture, qui a fait le point sur les mesures mises en place.



> 38, 39, 40°c... Des températures difficiles pour les enfants, les personnes âgées... Et les sans-abris. A Tours, les associations intensifient leurs maraudes.



> La météo. Un ciel bleu, un grand soleil. Et des températures caniculaires. On fait le point à la fin de ce journal.