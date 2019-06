Canicule : mauvaise qualité de l'air en Touraine et satisfaction des vignerons

> Nouvelle journée de canicule en Touraine. 39°C-40°C attendu encore cet après-midi. Résultat : un risque élevé de pollution de l'air. En Indre et Loire, la qualité de l'air s'est détérioré ces derniers jours.



> Un soleil brûlant. Un thermomètre dans le rouge. Difficile à supporter pour certains. D'autres sont ravis : les viticulteurs. Nous irons à Montlouis-sur-Loire dans ce journal.



> Et puis la météo. Du bleu, du bleu, du bleu. Grand soleil pour ce vendredi. Et un mercure qui avoisine toujours les 37°c à 40°c pour les maximales. Il fait déjà chaud en Touraine.