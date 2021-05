Cantine gratuite pour 5.000 collégiens meurthe-et-mosellans !

À partir d’aujourd’hui, et jusqu'à la fin de l'année scolaire, 5.000 collégiens du Département de Meurthe-et-Moselle vont avoir le droit de manger à la cantine gratuitement. Une décision prise par le Conseil Départemental pour faire face à la pauvreté qu’engendre la crise sanitaire. Cette mesure bénéficie aux familles dont le quotient familial, c'est-à-dire les ressources mensuelles d'une famille, est égal ou inférieur à 650 euros. Leurs enfants, qui payaient leurs repas 50 centimes ou une euro par jour, auront un repas gratuit le midi. Plusieurs autres mesures ont été prises par le Département pour faire face à la crise sanitaire. et aider les habitants meurthe-et-mosellans. Parmi elles : le Fonds Exceptionnel de Solidarité pour le milieu associatif de deux millions d'euros, et la création du Fonds Départemental de Résistance de deux millions d'euros aussi. La présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, Valérie Beausert-Leick, nous apporte les détails.