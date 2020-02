Carême: le pape François invite à se réconcilier avec Dieu

Le titre du message du pape est tiré de la deuxième lettre de Saint-Paul aux Corinthiens que l’on entendra aujourd’hui lors de la messe des cendres : "Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu". Dans sa lettre, le pape François parle du Carême comme un temps de conversion urgente dans la perspective de Pâques, et de la Résurrection du Christ qui sera célébrée à la fin du Carême. Pour François, la Pâque de Jésus n’est pas un évènement du passé. Et pour cela, "il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce auquel la miséricorde de Dieu nous a été donnée".



Pendant le Carême, les chrétiens sont invités à vivre un temps de prière, de jeune et de partage

Au sujet de la prière, le Pape insiste en disant qu’elle doit prendre la forme d’un "dialogue cœur à cœur, d'ami à ami" avec Dieu. La prière "creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir toujours plus à lui et à sa volonté". Ensuite, dit le pape, "si la présence du mal dans nos vies ainsi que dans la vie de l'Église et du monde est parfois dramatique, cet espace offert pour un changement de cap exprime la volonté tenace de Dieu de ne pas interrompre le dialogue du salut avec nous". Le Carême montre la "volonté passionnée de Dieu de dialoguer avec ses enfants".



Le pape invite à la charité comme forme de pénitence

Le pape encourage à "la construction d'un monde plus équitable". Il dit : "le partage dans la charité rend l'homme plus humain, alors que l'accumulation risque de l'abrutir, en l’enfermant dans son propre égoïsme". Pour finir, le Pape élargie sa réflexion à l’économie et évoque l’initiative qui se déroulera pendant ce Carême. Du 26 au 28 mars, des économistes se retrouveront à Assise "dans le but de contribuer à l’esquisse d’une économie plus juste et plus inclusive que l’actuelle".