Caritas fête la musique

Avec la bibliothèque de l'espace Prémontrés, Caritas Secours Liège organise ce dimanche 23 juin de 14h à 22h, la 3eme édition de Caritas en musique. Des contes et des concerts gratuits en la cour et le cloître des Prémontrés. Régine Kerzmann, coordinatrice de Caritas secours à Liège nous en dit plus. Au micro d'Eric Cooper.