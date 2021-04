Cathédrale Notre Dame de Paris : une entreprise lorraine la rénove

"On est sur un ouvrage hors du commun, sur des travaux en urgence, il faut les réaliser avec beaucoup de précautions mais en même temps être efficace" Julien LeBras, président du groupe Le Bras Fréres.





Cela fait deux ans que la cathédrale Notre Dame de Paris a brûlé, sous l’effroi de nombreux spectateurs, impuissants face au désastre. Les causes de l’incendie sont toujours floues. Jeudi 15 avril, pour le triste anniversaire de ce drame, Emmanuel Macron s'est rendu à la cathédrale pour faire un point d'étape sur les rénovations mises en place pendant ces deux années.



833 millions d’euros de dons ont été réunis pour reconstruire la partie endommagée. La ministre de la culture Roselyne Bachelot a annoncé sa réouverture pour avril 2024, en estimant que la somme récoltée pour la rénovation était largement suffisante pour une fin des travaux à cette date. Une échéance dictée par le président de la république qui voulait une réparation en cinq ans. L’entreprise lorraine LeBras Fréres, basée à côté de Bar le Duc en Meuse, et à Jarny en Meurthe et Moselle, travaille sur certaines parties du bâtiment. Julien LeBras, président du groupe Lorrain, présente l'avancée des travaux.