Cathy, une aidante charentaise

Un samedi par mois, à Angoulême, le Café des aidants permet à des femmes et à des hommes de se retrouver pour partager ensemble. Pour faciliter les échanges et apporter des informations, des professionnels sont présents : une psychologue et une infirmière de coordination. Cathy veut accompagner au mieux son mari qui a la maladie d’Alzheimer. Elle est une fidèle du Café des aidants, proposé par la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine.