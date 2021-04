"Ce n’est pas Moïse, c’est mon Père qui vous donne le vrai ..." (Jn 6, 30-35)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

la foule dit à Jésus :

« Quel signe vas-tu accomplir

pour que nous puissions le voir, et te croire ?

Quelle œuvre vas-tu faire ?

Au désert, nos pères ont mangé la manne ;

comme dit l’Écriture :

Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. »

Jésus leur répondit :

« Amen, amen, je vous le dis :

ce n’est pas Moïse

qui vous a donné le pain venu du ciel ;

c’est mon Père

qui vous donne le vrai pain venu du ciel.

Car le pain de Dieu,

c’est celui qui descend du ciel

et qui donne la vie au monde. »

Ils lui dirent alors :

« Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. »

Jésus leur répondit :

« Moi, je suis le pain de la vie.

Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ;

celui qui croit en moi n’aura jamais soif. »



Source : AELF

Méditation Père François Lestang

« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». Cette demande est au cœur de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, cette prière que nous pourrons dire avec foi dans quelques instants, où que nous soyons.

« Donne-nous ». Jésus nous tourne vers le Père, vers notre Père. Il est la vraie source du pain, au-delà de tous les intermédiaires humains. Non seulement ce Père du ciel nous donne le pain, mais il nous donne la vie, il nous garde en vie, par ce « pain de vie » qu’il nous envoie, par Jésus lui-même.

« Aujourd’hui ». Dieu n’attend pas pour se donner, et comme le disent les psaumes, il rassasie au quotidien ceux qui ont faim, faim de sa présence, de son esprit, de sa bonté. Avec beaucoup de croyants, je témoigne que l’on peut, jour après jour, demander à Dieu, et recevoir de lui ce que sa bonté m’a accordé, bien souvent de manière surabondante.

« Le pain de ce jour », ce n’est pas seulement le pain de chaque jour, l’aliment quotidien, mais c’est surtout le pain d’un jour différent, d’un jour nouveau, d’un jour sans déclin, d’un jour d’éternité. Le soin de Dieu ne s’arrête pas à ce que nous voyons, mais il nous conduit au-delà, vers une vie que nous osons appeler éternelle.

Seigneur Jésus, toi qui es le pain de la vie, donne-moi de te désirer, de te demander au Père et de te recevoir, aujourd’hui.