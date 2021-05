"Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis" Jn 15,9-17

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Comme le Père m’a aimé,

moi aussi je vous ai aimés.

Demeurez dans mon amour.

Si vous gardez mes commandements,

vous demeurerez dans mon amour,

comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,

et je demeure dans son amour.

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,

et que votre joie soit parfaite.

Mon commandement, le voici :

Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

Il n’y a pas de plus grand amour

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Vous êtes mes amis

si vous faites ce que je vous commande.

Je ne vous appelle plus serviteurs,

car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;

je vous appelle mes amis,

car tout ce que j’ai entendu de mon Père,

je vous l’ai fait connaître.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,

c’est moi qui vous ai choisis et établis

afin que vous alliez,

que vous portiez du fruit,

et que votre fruit demeure.

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,

il vous le donnera.

Voici ce que je vous commande :

c’est de vous aimer les uns les autres. »



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Pic

Jésus n’a pas vécu seul. Il a prêché en s’entourant de disciples, il a envoyé des apôtres en mission pour prendre sa suite, et il les a envoyés deux par deux.

Un apôtre ne vit pas non plus son ministère en solitaire. Une grande part de sa tâche consiste à appeler d’autres baptisés, pour exercer avec lui le service de l’Église.

Le verbe « appeler » est essentiel. Il est cousin du mot « vocation ». Une vocation, c’est un appel avant d’être une démarche personnelle et volontaire. La manière la plus fructueuse de rendre un service dans l’Église est d’y avoir été appelé. C’est ainsi que le Christ procède : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, dit-il à ses disciples, c’est moi qui vous ai choisis et établis. » Dans l’Église, tous ceux qui exercent une mission, un ministère, sont appelés.

Oui, mais qui appeler ? Comment choisir ? Car pour éviter de s’entourer seulement de personnes qui pensent comme nous, avec qui l’on se sent bien, il faut se donner des critères. Le Christ, lui, a su appeler des gens qui ne lui ressemblaient pas du tout.

On doit bien sûr être attentif aux compétences, au désir de bien faire. Mais il y a sans doute quelque chose de plus.

L’Évangile ne donne pas de recette. Il pose une exigence : le choix doit porter sur des personnes qui rendent le témoignage de l’amour. « Je ne vous appelle plus serviteurs, dit Jésus ; je vous appelle mes amis. » Le critère essentiel, non négociable, c’est celui-là. D’abord, aimer Jésus. C’est-à-dire : le connaître, le fréquenter dans la Parole et dans les sacrements. Ensuite, vivre l’amour fraternel : ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres.

C’est dans la mesure où on vit l’amour de cette manière que le service porte du fruit, et que ce fruit demeure.