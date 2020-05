"Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ..." (Jn 15, 9-17)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Comme le Père m’a aimé,

moi aussi je vous ai aimés.

Demeurez dans mon amour.

Si vous gardez mes commandements,

vous demeurerez dans mon amour,

comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,

et je demeure dans son amour.

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,

et que votre joie soit parfaite.

Mon commandement, le voici :

Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

Il n’y a pas de plus grand amour

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Vous êtes mes amis

si vous faites ce que je vous commande.

Je ne vous appelle plus serviteurs,

car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;

je vous appelle mes amis,

car tout ce que j’ai entendu de mon Père,

je vous l’ai fait connaître.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,

c’est moi qui vous ai choisis et établis

afin que vous alliez,

que vous portiez du fruit,

et que votre fruit demeure.

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,

il vous le donnera.

Voici ce que je vous commande :

c’est de vous aimer les uns les autres. »



Source : AELF

Méditation Pasteur J.P. Sternberger

Peut-on parler de la joie ?

Et puis-je le faire ce matin sans savoir si ce mot même ne sera pas pour certains une nouvelle épine dans une actualité déjà douloureuse. Mais c'est Jésus qui dit aux disciples : "Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète."

La joie comme le bonheur s'explique parfois difficilement. Un rayon de soleil, un sourire inattendu, le cadeau d'un chant d'oiseau. La joie promise par le Christ sera sans doute d'un autre ordre, plus profonde, plus durable. Elle est ici en lien avec l'amour dans lequel peuvent demeurer les disciples ce qui n'est pas sans nous interroger. Peut-on demeurer dans la joie ?

Car la joie n'est souvent qu'un éclair de bonheur, un instant de vie plus fort, plus dense mais un instant cependant, pas quelque chose qui demeure. Le bonheur pourrait demeurer, mais la joie… ?

Il y a pourtant des moments de joie qui se prolongent et peuvent durer toute une vie, ces moments par exemple où on se découvre aimé, parce qu'on vient de vous le dire, parce qu'on l'a deviné, parce qu'après coup, on l'a réalisé.

Est-ce cela qui nous est donné de lire ce matin ? le moment où Jésus a pu dire à ses disciples qu'il les aimait ?

Seigneur, toi qui, à la veille de ta mort a su dire aux tiens ton amour, permets-nous aussi aujourd'hui de dire cet essentiel à celles et ceux que nous aimons. Et que ta joie nous vienne. Amen