"Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? " (Lc 12, 13-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus :

« Maître, dis à mon frère

de partager avec moi notre héritage. »

Jésus lui répondit :

« Homme, qui donc m’a établi

pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? »

Puis, s’adressant à tous :

« Gardez-vous bien de toute avidité,

car la vie de quelqu’un,

même dans l’abondance,

ne dépend pas de ce qu’il possède. »

Et il leur dit cette parabole :

« Il y avait un homme riche,

dont le domaine avait bien rapporté.

Il se demandait :

‘Que vais-je faire ?

Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’

Puis il se dit :

‘Voici ce que je vais faire :

je vais démolir mes greniers,

j’en construirai de plus grands

et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens.

Alors je me dirai à moi-même :

Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition,

pour de nombreuses années.

Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’

Mais Dieu lui dit :

‘Tu es fou :

cette nuit même, on va te redemander ta vie.

Et ce que tu auras accumulé,

qui l’aura ?’

Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même,

au lieu d’être riche en vue de Dieu.

Source : AELF



Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

DIMANCHE 4 AOUT 2019 Lc 12, 12-21

« En ce moment, allongé sur mon lit de malade et me rappelant toute ma vie, je me rends

compte que toute la reconnaissance mondiale et la richesse qui m’ont rendu si fier de moi, ont pâli

et ont perdu tout sens devant la mort imminente. (…)La richesse, pour laquelle j’ai tant lutté et que

j’ai obtenue dans ma vie, je ne peux pas l’emporter avec moi. Ce que je peux emporter, ce ne sont

que les souvenirs résultant de l’amour. Ce sont là les vraies richesses qui vous suivent, vous

accompagnent, qui vous donnent la force et la lumière pour continuer. » C’est ainsi que s’exprimait,

sur son lit de mort, Steve Jobs, le fondateur d’Apple, créateur de l’I-phone, une des plus grandes

fortunes de ce début de siècle.

De telles paroles font écho à cette parabole que nous venons d’entendre de la bouche de

Jésus : « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. »

La question se pose ce dimanche matin à chacun d’entre nous. Pensons-nous que la construction du

bonheur passe par l’accumulation de biens ? ou bien par l’établissement de relations d’amour avec

ceux qui nous entourent ? Jésus nous met en garde : Que deviendra tout ce que tu as accumulé après

ta mort ? Ta voiture de luxe, ta résidence secondaire, ta piscine ? Tout cela sera dilapidé après

quelques décennies. La seule trace de ton passage sur terre résidera dans les liens d’amour que tu

auras tissés. Ceux là ne disparaitront pas, car notre foi en la résurrection nous fait découvrir que la

relation avec l’être cher n’est pas détruite par la mort. Jésus nous rappelle que le bonheur ne

provient pas de ce que l’on possède – telle fut la découverte que Steve Jobs fit bien tardivement, -

mais de la qualité des relations que l’on noue avec les autres. Comme le dit le saint Curé d’Ars que

nous fêtons aujourd’hui : « Le monde passe et nous passons avec lui. En dehors du bon Dieu, rien

n’est solide, rien, rien ! »