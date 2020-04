Cécile Gallien : "La priorité : faire respecter le confinement"

Dans son allocution, le Président de la République a établi une date de possible sortie du confinement le 11 mai prochain. Il ne s’agit pas d’une certitude mais d’un objectif a rappelé hier Christophe Castaner. Comment les élus locaux s’y préparent ? On en parle ce matin avec Cécile Gallien, vice-président de l’Association des Maires de France et maire de Vorey-sur-Arzon en Haute-Loire.