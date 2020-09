Dimanche 27 septembre à Chasseneuil sur Bonnieure en Charente aura lieu la 23 édition du salon « La Plume et la lettre » organisé par les associations « Papyrus » et « Timbres passion Chasseneuillais ». Entre les timbres et la littérature le lien est évident pour Cécile GOUMAIN présidente de l’association Papyrus et responsable de la médiathèque de Chasseneuil.