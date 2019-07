Cédric Herrou: "on a toujours trouvé de l’équilibre et de l’harmonie dans la diversité"

Logés, nourris et accompagnés grâce à l’agriculture. Les membres de la communauté paysanne d’Emmaüs, présidée désormais par Cédric Herrou, peuvent voir dans cette initiative une porte de sortie de la misère.

Le combat en faveur des droits des migrants de Cédric Herrou se poursuit. L’agriculteur militant de la vallée de la Roya vient de prendre la tête d’une communauté paysanne d’Emmaüs, spécialisée dans l’accueil des plus fragiles. "On a découvert Emmaüs l’an dernier, à travers des associations qui faisaient partie de la fédération. Cela nous a parlé : des gens qui font du terrain, qui font de l’accueil inconditionnel. Je n’ai pas aidé des migrants, j’ai aidé des gens qui étaient en danger, en bas de chez moi. Cette façon d’accueillir sans jugement, sans critère, m’a parlé, tout comme le combat politique d’Emmaüs" explique-t-il.

"En rejoignant Emmaüs, j’emmène mon côté paysan et agriculteur. On sera une communauté qui fait de l’agriculture biologique. Je vais laisser mon exploitation en gestion à l’association : des oliviers, des poules pondeuses et du maraîchage. On essaie d’avoir une activité diversifiée pour vendre au maximum en direct, en local" ajoute l'agriculteur.

Migrants, personnes sans domicile fixe, la communauté en question sera mixte. Un point capital pour Cédric Herrou. "C’est important d’avoir de la mixité. J’ai beaucoup appris durant ces trois ans au niveau de l’accueil. De voir la dynamique de groupe, comment elle peut évoluer. Et c’est fascinant. On a toujours trouvé de l’équilibre et de l’harmonie quand il y avait de la diversité. Ce n’est pas un discours pré-fait, c’est du vécu" lance-t-il encore.