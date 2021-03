Célébration du 19 mars 1962 (Fin de la guerre d'Algérie)

Depuis 2012, le 19 mars est reconnue officiellement comme « Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ». Ce vendredi 19 mars 2021, au monument aux morts à Mende, une petite délégation s'est retrouvée pour rendre hommage à ceux qui ne sont pas revenus et qui ont leur nom inscrit sur le Mémorial.

Maurice Fontugne est un ancien combattant d'Algérie, il raconte....