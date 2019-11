Célébrer la saint Martin

>Plus quelques jour avant que la Touraine fête son saint patron. Cette année pour la saint Martin, de nombreuses festivités vont être organisées. On vous en dit plus dans ce journal.



>Dans cette édition, on s'intéressera aux commerces de proximité. A Ouchamps, la municipalité cherche un professionnel pour tenir un commerce multi-services. Le chantier de construction du local est en cours.



>Entre nuages et éclaircies, la journée promet d'être plutôt agréable. On attend pas plus de 12° cette après midi.