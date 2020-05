"Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celuilà porte..." (Jn 15, 1-8)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :

« Moi, je suis la vraie vigne,

et mon Père est le vigneron.

Tout sarment qui est en moi,

mais qui ne porte pas de fruit,

mon Père l’enlève ;

tout sarment qui porte du fruit,

il le purifie en le taillant,

pour qu’il en porte davantage.

Mais vous, déjà vous voici purifiés

grâce à la parole que je vous ai dite.

Demeurez en moi, comme moi en vous.

De même que le sarment

ne peut pas porter de fruit par lui-même

s’il ne demeure pas sur la vigne,

de même vous non plus,

si vous ne demeurez pas en moi.

Moi, je suis la vigne,

et vous, les sarments.

Celui qui demeure en moi

et en qui je demeure,

celui-là porte beaucoup de fruit,

car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.

Si quelqu’un ne demeure pas en moi,

il est, comme le sarment, jeté dehors,

et il se dessèche.

Les sarments secs, on les ramasse,

on les jette au feu, et ils brûlent.

Si vous demeurez en moi,

et que mes paroles demeurent en vous,

demandez tout ce que vous voulez,

et cela se réalisera pour vous.

Ce qui fait la gloire de mon Père,

c’est que vous portiez beaucoup de fruit

et que vous soyez pour moi des disciples. »



Source : AELF

Méditation Pasteur J.P. Sternberger

Sans doute l'avons nous mieux senti ces dernières semaines. La vie est faite de multiples échanges. La respiration, la circulation, l'air dans nos poumons, le sang dans nos veines, les propos échangés au téléphone…

Nous recevons à chaque instant. Nous nous nourrissons de paroles et de gestes partagés et le soir, comme les disciples après la multiplication des pains, nous retournons aux paniers pleins des miettes récoltées pour nous en nourrir encore et rassasier ceux qui n'étaient pas là. Garder certes mais pour donner, récolter mais pour semer, amasser mais pour disperser.

Ainsi vit la vigne qui puise dans la terre. Ainsi les sarments qui, restés attachés au cep, reçoivent la sève, et voient murir les grappes comme on reconnaît un amour naissant. Ainsi les disciples qui gardent les paroles du maître. Tout cela, c'est de la vie qui va, passe et nous dépasse. Elle va plus loin que nous. Elle se donne au monde.

Oui, nous l'avons peut-être un peu mieux compris ces dernières semaines. La vie comme son contraire se passent de l'un à l'autre, se communiquent, se dispersent, se dispensent au point que parfois et cette fois, il faut mettre des barrières pour que la vie demeure.

Elle est en nous Seigneur cette vie donnée, elle sort de nous dans les gestes du don et du partage. Elle revient vers nous et nous voulons te la confier. Garde vivants, Seigneur, les vivants que nous sommes. Amen