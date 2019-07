"Celui qui entend la Parole et la comprend porte du fruit" (Mt 13, 18-23)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur.

Quand quelqu’un entend la parole du Royaume sans la comprendre,

le Mauvais survient

et s’empare de ce qui est semé dans son cœur :

celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du chemin.

Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux,

c’est celui qui entend la Parole

et la reçoit aussitôt avec joie ;

mais il n’a pas de racines en lui,

il est l’homme d’un moment :

quand vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole,

il trébuche aussitôt.

Celui qui a reçu la semence dans les ronces,

c’est celui qui entend la Parole ;

mais le souci du monde et la séduction de la richesse

étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit.

Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre,

c’est celui qui entend la Parole et la comprend :

il porte du fruit

à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un.

Source : AELF



Méditation Père Nicolas de Boccard

Comme en aparté, les disciples viennent demander à Jésus une explication de la parabole du semeur que nous avons entendu mercredi. Et Jésus leur donne un enseignement adapté à leurs capacités – conscient que son enseignement précédent était passé largement au-dessus de la tête de la foule.

Ce récit, dont le sens immédiat parait simple, est riche. Ce grain, ce peut être chacun de nous, ou le travail de la grâce en nous. Mais pour que la grâce pousse en nous, il nous faut travailler : défricher, enlever les pierres et les ronces, sarcler, arroser. Saint Ignace disait : il faut tout faire comme si Dieu faisait tout et tout faire comme si nous devions tout faire. En fait, nous ne faisons que coopérer à la grâce de Dieu, en agissant jour après jour selon sa volonté.

Les explications de la parabole par Jésus sont riches d’enseignement. C’est la parole – comme le grain jeté en terre – qui germe.

Ne pas saisir la parole c’est laisser le malin l’emporter comme le grain tombé au bord du chemin

Ne pas laisser s’enraciner la parole, c’est être le sol pierreux qui ne permet pas que le grain aille au plus profond. Lorsque vient la tribulation, la plante sèche et se flétrit.

Le grain tombé dans épines et les ronces, c’est laisser les soucis du monde et la séduction étouffer le grain – la parole n’est plus audible, elle est asphyxiée et ne donne plus de fruit. Les contre-témoignages au sein de l’Eglise risquent de rendre cette parole inaudible.

Seule la bonne terre permet au grain – à la parole – de donner tout son fruit. Puissions-nous, Seigneur, nous laisser ensemencer par ta parole –et accepter de coopérer à son œuvre en nous en enlevant les ronces, les épines, les cailloux qui l’empêchent de croître – afin de donner du fruit pour ton Eglise.