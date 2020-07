"Celui qui entend la Parole et la comprend porte du fruit" (Mt 13, 18-23)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur.

Quand quelqu’un entend la parole du Royaume sans la comprendre,

le Mauvais survient

et s’empare de ce qui est semé dans son cœur :

celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du chemin.

Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux,

c’est celui qui entend la Parole

et la reçoit aussitôt avec joie ;

mais il n’a pas de racines en lui,

il est l’homme d’un moment :

quand vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole,

il trébuche aussitôt.

Celui qui a reçu la semence dans les ronces,

c’est celui qui entend la Parole ;

mais le souci du monde et la séduction de la richesse

étouffent la Parole,

qui ne donne pas de fruit.

Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre,

c’est celui qui entend la Parole et la comprend :

il porte du fruit

à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. »



Source : AELF

Méditation Père Bernard Devert

Cette Parabole, Jésus l’explique lui-même.

Quelle prétention serait la mienne d’ajouter un commentaire à celui que nous offre le Maître. Son attente est l’accueil de sa Parole et non point des digressions qui souvent la caricaturent.

Aussi, je vous propose une histoire un peu étonnante, déroutante même ; elle est vraie.

Il y a quelque temps, je recevais un appel téléphonique d’un homme me disant être au soir de sa vie, pour être atteint d’un cancer en phase terminale.

Au moment du passage vers l’Eternel, ce frère juif éprouvait un devoir de mémoire à l’égard d’un prêtre qui l’avait protégé et sauvé pendant ces heures noires de l’occupation que connut notre Pays.

Ce prêtre, pendant près de deux ans, l’avait caché dans sa paroisse pour le soustraire aux forces obscures et tragiques du nazisme soutenu par des Français oubliant l’honneur en se rapprochant de ce pouvoir pervers et cruel.

Prenant le risque d’être dénoncé et d’être déporté, il fut confronté à bien des rumeurs et des injustices dévastatrices.

Cet enfant juif, pour avoir été aimé, entend faire connaître aux descendants de celui qui l’a protégé, l’estime profonde qu’il témoigne à cet homme, un juste qui sut accueillir la Parole du Christ comme semence pour que les forces du mal ne détruisent pas la vie.

Le silence de la germination s’épanouit par une parole de mémoire ouvrant sur un magnifique avenir.

Les heures que nous traversons rappellent qu’il ne suffit pas d’applaudir les justes qui apportent un soin et par là-même un humanisme à notre société. Il faut être tout à tour cette semence qui fait germer un autrement.