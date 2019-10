"Celui qui me rejette rejette celui qui m’a envoyé" (Lc 10, 13-16)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là, Jésus disait :

« Malheureuse es-tu, Corazine !

Malheureuse es-tu, Bethsaïde !

Car, si les miracles qui ont eu lieu chez vous

avaient eu lieu à Tyr et à Sidon,

il y a longtemps que leurs habitants

auraient fait pénitence, avec le sac et la cendre.

D’ailleurs, Tyr et Sidon

seront mieux traitées que vous lors du Jugement.

Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevée jusqu’au ciel ?

Non, jusqu’au séjour des morts tu descendras !

Celui qui vous écoute

m’écoute ;

celui qui vous rejette

me rejette ;

et celui qui me rejette

rejette celui qui m’a envoyé. »

Source AELF



Méditation Père Emmanuel Pic

Quel bonheur d’accueillir le Christ ! et quelle tristesse de ne savoir, ou ne pouvoir, le faire. C’est cela qui attriste Jésus, lorsqu’il évoque ces villes de Galilée qui ne l’ont pas accueilli. Elles n’ont pas su donner toute sa place à celui qui leur était envoyé. Elles n’ont pas su découvrir le bonheur d’accueillir la Parole.

Oui, quel bonheur d’accueillir le Christ, car c’est alors Dieu lui-même que l’on accueille chez soi et en soi. Dieu, une formidable puissance d’amour, qui transforme nos vies de l’intérieur et nous rend meilleur.

Cette puissance de Dieu, c’est d’abord la puissance d’une Parole. Car Dieu est Parole, il est Verbe créateur, Parole qui ne ressemble à nulle autre.

Des paroles, nous en entendons beaucoup. Il y a des paroles en l’air. Des paroles qui s’envolent. Seul l’écrit, entend-on dire souvent, reste.

Mais nous connaissons aussi des paroles qui nous marquent et qui s’inscrivent profondément en nous. Elles n’ont pas forcément été dites par des personnes dont nous étions proches, ou que nous connaissons bien. Elles n’ont pas forcément été prononcées de manière intentionnelle et réfléchie. Mais le moment où elles ont été dites, la manière dont celui qui a parlé s’y est pris pour les dire, ont fait qu’elles ont en quelque sorte pris racine en nous et cheminent au profond de notre cœur.

Le Christ est la Parole de Dieu, c’est pour cela que l’accueillir, c’est accueillir une parole, au sens fort du terme. Une parole qui nous est adressée d’abord comme une parole d’homme ou de femme, mais dont nous goûtons toute la profondeur lorsque nous découvrons à quel point elle nous rejoint, et à quel point elle peut être déterminante pour notre vie.

Tel est le but de toute démarche missionnaire : préparer le terrain pour que le Christ, la Parole de Dieu, puisse être accueillie et porter son fruit.