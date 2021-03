"Celui qui n’est pas avec moi est contre moi" (Lc 11, 14-23)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet.

Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler,

et les foules furent dans l’admiration.

Mais certains d’entre eux dirent :

« C’est par Béelzéboul, le chef des démons,

qu’il expulse les démons. »

D’autres, pour le mettre à l’épreuve,

cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel.

Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit :

« Tout royaume divisé contre lui-même devient désert,

ses maisons s’écroulent les unes sur les autres.

Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même,

comment son royaume tiendra-t-il ?

Vous dites en effet que c’est par Béelzéboul

que j’expulse les démons.

Mais si c’est par Béelzéboul que moi, je les expulse,

vos disciples, par qui les expulsent-ils ?

Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges.

En revanche, si c’est par le doigt de Dieu

que j’expulse les démons,

c’est donc que le règne de Dieu est venu jusqu’à vous.

Quand l’homme fort, et bien armé, garde son palais,

tout ce qui lui appartient est en sécurité.

Mais si un plus fort survient et triomphe de lui,

il lui enlève son armement, auquel il se fiait,

et il distribue tout ce dont il l’a dépouillé.

Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ;

celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. »



Source : AELF

Méditation Père Nicolas de Boccard

Un nouveau miracle de Jésus, il chasse un esprit mauvais. Mais cela lui est reproché par la foule : « c’est par Béelzéboul, le chef des démons, qu’il expulse les démons ». Comme si le bien pouvait être engendré par le mal. Le mal ne peut qu’engendrer le mal, et un jour ou l’autre tout s’effondre. Comme le Christ le développe : « Tout royaume divisé devient un désert, ses maisons s’écroulent les unes après les autres ». Le mal peut donner le change, faire croire qu’il est un bien, mais un jour tout s’effondre et se disloque. Le mal n’engendre que l’apparence de bien – on le voit dans le livre de l’Apocalypse où ceux qui incarnent le mal ont quelque chose de disharmonieux, de disgracieux : un lion à tête d’ours, un agneau avec des cornes. Et il finit toujours par s’entretuer avec les autres, à s’anéantir, jusqu’à la chute de Babylone…

Le discernement entre le bien et le mal n’est pas toujours aisé. Rappelons-nous la sagesse de Gamaliel devant le Sanhédrin qui voulait condamner les disciples de Jésus-Christ dans le Livre des Actes des apôtres au chapitre 5 : « Et maintenant, je vous le dis ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira ; mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu ».

Un jour la vérité éclatera, un jour le mal sera terrassé. Puissions-nous avoir la Sagesse de Marc-Aurèle reprise et christianisée par Saint Thomas More : « Seigneur, donne-moi le courage de changer ce que je peux changer, la sérénité de supporter ce que je ne peux changer, et la sagesse d’en connaître la différence » …