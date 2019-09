"Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne ..." (Lc 14, 25 - 33)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

de grandes foules faisaient route avec Jésus ;

il se retourna et leur dit :

« Si quelqu’un vient à moi

sans me préférer à son père, sa mère, sa femme,

ses enfants, ses frères et sœurs,

et même à sa propre vie,

il ne peut pas être mon disciple.

Celui qui ne porte pas sa croix

pour marcher à ma suite

ne peut pas être mon disciple.

Quel est celui d’entre vous

qui, voulant bâtir une tour,

ne commence par s’asseoir

pour calculer la dépense

et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ?

Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever,

tous ceux qui le verront vont se moquer de lui :

‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir

et n’a pas été capable d’achever !’

Et quel est le roi

qui, partant en guerre contre un autre roi,

ne commence par s’asseoir

pour voir s’il peut, avec dix mille hommes,

affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ?

S’il ne le peut pas,

il envoie, pendant que l’autre est encore loin,

une délégation pour demander les conditions de paix.

Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas

à tout ce qui lui appartient

ne peut pas être mon disciple.

Méditation Père François Lestang

Et si je m’asseyais ? Habituellement, on s’assied pour regarder un écran, pour lire un livre, parfois pour manger ou pour regarder le paysage par la fenêtre. Mais ce n’est pas ce type de pause dont nous parle Jésus. Aujourd’hui, si je m’asseyais pour faire le point sur ces derniers jours ?

Qu’est-ce que j’ai cherché à construire, dans mes relations, dans mes engagements sociaux ou professionnels ? Quel combat ai-je décidé de mener, combat contre moi-même ou contre l’injustice, combat pour les plus faibles ou pour une société de l’amour ?

Il s’agit de m’asseoir, en ce dimanche, pour faire le point et envisager, avec réalisme et honnêteté, le futur de mes constructions, de mes combats ; il s’agit de faire silence, de regarder, et de me décider : renoncer ou continuer ?

Or il se peut que les forces me manquent, alors même que mon projet est juste ou ma lutte légitime, et que je veux continuer. Où trouver les forces ? La surprise de cet évangile est qu’il ne s’agit pas d’emprunter à d’autres l’argent nécessaire à la construction, et pas non plus de s’allier à d’autres combattants pour être plus nombreux que mes adversaires.

Au contraire, il s’agit de renoncer à toute force, à tout ce qui n’est pas Dieu, que ce soit dans les relations humaines ou dans les biens matériels. Pour aller au bout du projet, de l’appel que je porte ces jours-ci, le seul chemin est celui de la faiblesse de la croix, cette croix que nous acclamerons comme glorieuse dans quelques jours.

Seigneur, merci pour ton appel à transformer le monde, merci pour les projets ou les combats auxquels tu me donnes de participer ; tu sais que je pourrais croire que c’est moi seul qui en ai la responsabilité, alors que je n’en suis que le gérant, et que c’est toi qui en es la source. Donne-moi d’oser te demander, en ce dimanche, la force de m’arrêter auprès de toi, la force d’être faible devant toi, la force de recevoir de toi ce qu’il faut pour que ton règne vienne dans ma vie, dans notre temps.