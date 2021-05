Centrale nucléaire de Gravelines : nouvelle plainte contre EDF

Une nouvelle action en justice a été initiée ce lundi 17 mai par le réseau « Sortir du nucléaire » et d’autres associations environnementales contre EDF, concernant la centrale nucléaire de Gravelines, et ce sur la base d’un rapport de l’Autorité de la Sureté Nucléaire, l’ASN.

Un rapport de l’ASN a dévoilé en 2016 que la Centrale nucléaire de Gravelines avait installé des canalisations non déclarées.

Elles auraient permis de rejeter sans contrôle dans la mer de nombreux produits polluants mais non radioactifs tels ques des huiles, de l'acide chloridrique ou encore des traces d'hydrocarbures.

Depuis, 11 des 13 canalisations ont été fermées et les deux autres mises sous contrôle.

Mais les associations espèrent une condamnation d'EDF pour cette pratique selon elles non respectueuse du code de l'environnement.

Rencontre avec Maître Muriel Ruef, avocate lilloise des plaignants, sur les marches du tribunal correctionnel de Dunkerque, juste avant l’audience.

EDF n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview.

Délibéré le 21 juin à 13h30.

Plus d'info : https://www.sortirdunucleaire.org/Gravelines-rejets-illegaux