Centre Teilhard de Chardin: une présence chrétienne au coeur de la Silicon Valley française

La Silicon Valley française est située sur le Plateau de Saclay, dans l’Essonne, à une vingtaine de kilomètres au Sud de Paris. Ce grand pôle technologique et scientifique réunira, d’ici 2024, 34.000 étudiants, enseignants et chercheurs et 12.000 habitants. Un lieu incontournable pour l’Eglise qui se devait d'y installer un centre, afin de favoriser le dialogue et les échanges entre scientifiques, entreprises et religieux.

D'où le projet du centre Teilhard de Chardin, qui porte le nom d'un jésuite célèbre, théologien mais également scientifique réputé. Pour autant, les jésuites sont appuyés dans ce projet par plusieurs diocèses de région parisienne.