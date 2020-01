CES: la participation de la France en baisse

Le Consumer Electronic Show, qui fait office de plus grand salon mondial de l’innovation technologique, présente jusqu’à demain les dernières inventions électroniques qui débarqueront bientôt dans notre quotidien. Au programme : intelligence artificielle, objets connectés, voitures dernier cri...



Plus de 4.000 exposants

Côté automobile justement, on constate au CES que les voitures autonomes continuent de se développer. Et elles deviennent même de plus en plus réalistes, selon Jean-Pierre Corniou, directeur général adjoint de SIA Partners, et spécialiste en mobilité, interrogé par Clotilde Dumay sur RCF.

Mais le CES, ce n'est que pas l'automobile. En tout, plus de 4.000 exposants présentent des innovations allant du robot qui sert de coach sportif, au téléviseur avec lequel on peut directement acheter un objet qui passe à l’écran. Samsung a même présenté des êtres virtuels créés sur ordinateur. Bref, dans tout ce bazar, on peut finalement se perdre assez vite. Le travail de Jean-Pierre Corniou, c’est justement de guider ses clients, et de faire en sorte que le salon américain leur soit réellement utile.



Près de 300 entreprises françaises

De son côté, la France a justement choisi, pour cette 53ème édition, d’être un peu moins représentée que les années précédentes. Pour cette édition, près de 300 entreprises françaises sont présentes à Las Vegas. C’est 30% de moins que l’an passé. Mais la délégation tricolore représente tout de même 40% des exposants européens. Et selon Olivier Ezratty, consultant spécialisé dans la tech, cette nouvelle stratégie française est plutôt réussie.

Parmi ces entreprises françaises qui participent au salon américain, on retrouve une start-up installée à Villeurbanne. Elle s’appelle Bookinou. C’est une entreprise qui fabrique une liseuse pour enfants avec les voix des parents et des proches. Et son directeur général, Guillaume Chanteloube, attend beaucoup du salon de l’électronique.

Toujours côté français, Charles de Langlois est, pour sa part, simplement venu visiter le CES de Las Vegas pour la première fois. Et en tant que gérant d’une clinique vétérinaire, il découvre tout un tas d’innovations plus ou moins insolites. L’enjeu d'un tel salon est bien d'observer comment les nouvelles technologies modifient notre vie de tous les jours. Tout ce qui se passe à Vegas ne reste pas forcément à Vegas.