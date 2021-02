Cession de la mosquée d'Angers au Maroc le projet est-il au point mort ?

En août 2020, l’association des musulmans d’Angers (AMA), qui a entrepris dès 2012 le chantier de ce qui devrait devenir l’une des plus grandes mosquées de France, sur les Hauts de Saint Aubin, annonçait son souhait de céder le chantier au royaume du Maroc, afin qu’il finance le reste des travaux s’élevant à 4,5 millions d’euros. Une cession bloquée par la décision du maire d’Angers et de son conseil municipal en raison de l’article 6 du contrat passé entre l’association et l’aménageur Aldev, dont le maire Christophe Béchu est aussi le président. On fait le point sur ce dossier épineux avec Mokhtar Hedia, porte-parole de l’association des musulmans d’Angers.