"À cette génération, il ne sera donné que le signe de Jonas" (Lc 11, 29-32)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

comme les foules s’amassaient,

Jésus se mit à dire :

« Cette génération est une génération mauvaise :

elle cherche un signe,

mais en fait de signe

il ne lui sera donné que le signe de Jonas.

Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive ;

il en sera de même avec le Fils de l’homme

pour cette génération.

Lors du Jugement, la reine de Saba se dressera

en même temps que les hommes de cette génération,

et elle les condamnera.

En effet, elle est venue des extrémités de la terre

pour écouter la sagesse de Salomon,

et il y a ici bien plus que Salomon.

Lors du Jugement, les habitants de Ninive se lèveront

en même temps que cette génération,

et ils la condamneront ;

en effet, ils se sont convertis

en réponse à la proclamation faite par Jonas,

et il y a ici bien plus que Jonas.

Source : AELF



Méditation Pasteur Jean-Frédéric Patrzinski

Rien de nouveau sous le soleil », dit l’Ecclésiaste. J’ai l’impression en lisant ce passage de l’évangile de Luc que Jésus parle de notre génération. En effet, ne sont-ils pas nombreux, ceux qui disent vouloir des signes de la réelle ou véritable présence de Dieu dans notre monde ? Beaucoup disent : « j’ai besoin de voir des miracles pour être certains que Dieu existe ».



A tous ceux-là, le Christ dit : « en fait de signe, il ne lui en sera pas donné d’autre que le signe de Jonas ». Jonas pour les gens de Ninive fut le signe de la repentance et de la conversion. Pour nous aujourd’hui, il est aussi le signe de la résurrection, lui qui a passé trois jours dans le ventre du gros poisson.

Mais pour l’heure, retenons seulement que le Seigneur nous invite aussi à la conversion. N’attendons pas des miracles pour croire en lui ! Ecoutons sa parole et réfléchissons à ce qu’elle peut impliquer dans nos vies quotidiennes : paix, fraternité, reconnaissance, partage, solidarité et j’en passe…



Seigneur, ouvre nos oreilles, nos cœurs et nos esprits à ta volonté et à ta parole afin que nous nous convertissions et que nos chemins deviennent ainsi lumineux pour tous ceux auprès de qui nous vivons.