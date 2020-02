" À cette génération il ne sera donné que le signe de Jonas" (Lc 11, 29-32)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

comme les foules s’amassaient,

Jésus se mit à dire :

« Cette génération est une génération mauvaise :

elle cherche un signe,

mais en fait de signe

il ne lui sera donné que le signe de Jonas.

Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive ;

il en sera de même avec le Fils de l’homme

pour cette génération.

Lors du Jugement, la reine de Saba se dressera

en même temps que les hommes de cette génération,

et elle les condamnera.

En effet, elle est venue des extrémités de la terre

pour écouter la sagesse de Salomon,

et il y a ici bien plus que Salomon.

Lors du Jugement, les habitants de Ninive se lèveront

en même temps que cette génération,

et ils la condamneront ;

en effet, ils se sont convertis

en réponse à la proclamation faite par Jonas,

et il y a ici bien plus que Jonas. »



Source : AELF

Méditation Père François Lestang

Qui es-tu donc, Jésus de Nazareth ? Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, tu chasses les démons, tu annonces la venue du Royaume de Dieu ; on comprend bien que tu attires les foules.

Mais ton projet, Jésus, ne s’arrête pas à faire des signes, des prodiges, des miracles ; tu veux rassembler toute l’humanité autour de toi, hommes et femmes. Car le signe de Jonas, dans l’Evangile selon saint Luc, ce ne sont pas les trois jours et les trois nuits passés dans le ventre d’un gros poisson. Non, le signe de Jonas, c’est que des non-Juifs ont entendu la parole d’un prophète Juif, et qu’ils ont changé leur comportement : ils se sont convertis de leur méchanceté, ils ont supplié Dieu et ils ont gardé la vie.

De même la mystérieuse reine de Saba, venue du sud pour écouter la parole de Salomon, qui était juif ; elle en a proclamé la sagesse, c’est à dire qu’elle a reconnu que Dieu donnait à Salomon une parole pour savoir discerner.

Le signe de Jonas, c’est donc que ceux qui semblaient le plus loin du Dieu d’Israël, géographiquement ou moralement, se convertissent ou s’émerveillent. Oui, le projet de Dieu ne s’arrête pas à son seul peuple ; il veut par lui atteindre toutes les nations. D’ailleurs, Jésus, toi qui te dis plus grand que Jonas le prophète, plus grand que Salomon le roi sage, quand tu étais tout petit enfant, c’est bien toi qui as été proclamé « gloire d’Israël et lumière pour éclairer les nations ». Tu viens comme le plus précieux des enfants d’Israël, mais ta lumière va bien au-delà, elle s’adresse à toutes les nations de la terre.



Jésus, je t’en prie, éclaire mon regard, redresse ma tête pour que je sorte de tout repli sur moi, pour que mon cœur s’ouvre aux dimensions de ton amour et qu’aujourd’hui je sois témoin de ton Père, de notre Père.