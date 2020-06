"Cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres" Mc 12, 38-44

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

dans son enseignement, Jésus disait :

« Méfiez-vous des scribes,

qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat

et qui aiment les salutations sur les places publiques,

les sièges d’honneur dans les synagogues,

et les places d’honneur dans les dîners.

Ils dévorent les biens des veuves

et, pour l’apparence, ils font de longues prières :

ils seront d’autant plus sévèrement jugés. »

Jésus s’était assis dans le Temple

en face de la salle du trésor,

et regardait comment la foule y mettait de l’argent.

Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes.

Une pauvre veuve s’avança

et mit deux petites pièces de monnaie.

Jésus appela ses disciples et leur déclara :

« Amen, je vous le dis :

cette pauvre veuve a mis dans le Trésor

plus que tous les autres.

Car tous, ils ont pris sur leur superflu,

mais elle, elle a pris sur son indigence :

elle a mis tout ce qu’elle possédait,

tout ce qu’elle avait pour vivre. »



Source : AELF

Méditation Pasteur Corinne Charriau

Jésus est toujours dans le temple, il s’est même assis, et regarde avec attention ce que la foule met dans le tronc. Il remarque cette femme qui met deux piécettes, une offrande bien dérisoire à côté de celles des riches.



Jésus appelle alors ses disciples et leur partage le contraste qu’il vient de constater entre l’offrande d’une veuve pauvre qui prend à partir de son indigence, de son manque, et les offrandes de ceux qui prennent à partir de leurs superflus.



De prime abord, nous pourrions nous dire que Jésus met en avant la générosité silencieuse, celle qui n’est pas dans la démonstration et qui concerne l’existence. C’est bien-sûr une possibilité de lecture.



Cependant, Jésus ne porte aucun jugement moral, il ne qualifie pas moralement le geste de la veuve pauvre ; mais il en donne toute la portée pour cette femme : il déclare à ses disciples qu’elle a jeté toute sa vie, sa subsistance si l’on rend compte des termes grecs.



Ce geste n’est-il pas fou, insensé ?



Cette femme pourrait être prise au piège d’un système religieux dont il ne restera pas pierre sur pierre pour le temple – Jésus l’annonce dès les premiers versets du chapitre suivant –, elle pourrait être prise aux pièges d’un système religieux dont ses représentants, que sont en partie les scribes, dévorent les biens des veuves comme Jésus le dit au tout début de notre passage de ce jour. C’est une autre possibilité de lecture.



Oui, cette veuve jette toute sa vie, toute son existence dans ce tronc. Cet épisode qui conclue ce chapitre 12, avec lequel nous avons cheminé toute cette semaine, ne pourrait-il pas être lu comme une parabole, une parabole pour Jésus lui-même, lui qui va donner toute sa vie pour l’humanité ? C’est encore une autre possibilité de lecture de cet épisode.



Comme elle a jeté toute sa vie, Jésus lui aussi donnera sa vie pour l’humanité. L’évangile, c’est une histoire de don dont nous sommes au bénéfice. Dieu s’offre à la rencontre en Jésus-Christ pour nous dire son amour sans condition pour chacune et chacun de nous.