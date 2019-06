Cette photo illustre-t-elle le réchauffement climatique ?

Steffen Olsen est scientifique à l’Institut de météorologie danois. Il a récemment pris une photo qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. On y voit des chiens husky tirant un traineau sur de l’eau. Comme si les chiens pouvaient marcher sur l’eau. Sauf qu’en fait, ces chiens pataugent dans plusieurs centimètres d’eau, sous lesquels se trouve de la glace. Une image prise au Groenland. Est-ce le signe du réchauffement climatique ?



C’est une image qui a beaucoup fait parler d’elle depuis une semaine. Que montre-t-elle réellement ?

"Elle montre la banquise. L’attelage est sur de la glace de mer, de la glace qui a gelé pendant l’hiver, qui est particulièrement hermétique. Elle a subi une fonte en surface. Et l’eau qui a fondu sur cette glace de mer stagne sur la surface de la banquise. C’est pour cela qu’on a l’impression qu’ils marchent sur l’eau. En fait ils marchent sur la glace qui est couverte d’une partie d’eau. Depuis une semaine, il y a une sorte de canicule au Groenland, et en conséquence, toutes les glaces qui sont présentes ont fondu et perdu de l’eau" explique Gael Durand, chercheur au CNRS, rattaché à l’Institut des géosciences de l’environnement.



Beaucoup de personnes ont réagi en affirmant que c’était l’illustration parfaite du réchauffement climatique. Est-ce-que c’est le cas ?

"C’est toujours une question très difficile car il ne faut pas confondre la météo et le réchauffement climatique. Pour donner une illustration : tous les matins, j’amène ma fille à l’école, et je suis incapable de dire si Paul va devenir médecin ou Jasmine chirurgienne. C’est une prévision impossible. Tout au plus, ce que je peux dire, c’est que Cindy qui tousse et a l’air fiévreuse sera vraisemblablement absente demain. Si je fais ça, je fais de la météo. En revanche si je dis que dans trente ans, beaucoup seront à ma place en attendant leurs enfants à l’école, je fais de la climatologie, et cela devient prévisible. C’est vraiment la différence. Ce qu’on a observé la semaine dernière au Groenland, c’est un événement météo. Par contre, les tendances montent une augmentation de la période de fonte" ajoute-t-il.



Autre donnée qui a fait énormément parler : le Groenland a perdu plus de deux milliards de tonnes de glace en 24 heures. Est-ce que c’est vrai ?

"Je les crois. C’est une source tout à fait sérieuse. La calotte au Groenland contribue de l’ordre de deux tiers par an à l’élévation du niveau des mers" conclut Gael Durand.