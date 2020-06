Le challenge campus 2030 dont la finale se tiendra aujourd'hui lundi 5 juin et un concours international organisé conjointement par l’AUF l'agence universitaire de la francophonie, l’UNRIC qui est le centre régional d'informations des Nations unies et une start-up française à Agorize spécialisée dans l’open innovation. C'est tout simplement de laisser les travaux de recherche et d'innovation dans le domaine public et de permettre à tout un chacun de s'en saisir pour l'améliorer où l'adapter à sa réalité locale et cela sans droit de propriété intellectuelle afin que cela puisse bénéficier à tous.

Le principe est simple, tout d'abord constituer une équipe composée d'enseignants où d'étudiants. Proposer un projet en lien avec les 17 objectifs du développement durable autour de 4 catégories le campus et la ville, les nouveaux enjeux de formation, la condition de vie étudiante, et digital et numérique sur le campus avec pour contrainte que ce projet impact au moins 3 des 17 objectifs du développement durable. Ce sont donc 283 équipes soit 1351 participants issue de quatre-vingt-dix-sept nationalités qui ont participé à ce challenge campus 2030. Et aujourd'hui il en reste 5 finalistes.

Ce qu'il faut noter c'est que ces 5 projets restants viennent du monde entier Liban, Indonésie, France Brésil, Portugal, Égypte avec des thématiques différentes comme la gestion des déchets et l'insécurité sur les campus, mais aussi la sensibilisation aux objectifs du développement durable dans l'enseignement universitaire ou encore la création d'outils de développement et d'intégration des compétences pour faciliter l'apprentissage et apporter des solutions durables et inclusives à tous. Ce sont donc 23 étudiants de 11 nationalités différentes qui défendront cet après-midi leur projet avec à la clé pour les 3 premières équipes un voyage éducatif à l'étranger et la cerise sur le gâteau Stéphanie c'est que si vous êtes passionné par ce challenge 2030 et bien vous pourrez le suivre en direct sur YouTube entre 14h-17h00.