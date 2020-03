Une épidémie à combattre et on dira "Quel chantier pour un gouvernement !" Et finalement en regardant la chambre de nos enfants partis en retard à l’école, la chambre en désordre, on dira mi-stupéfait, mi-agacé : quel chantier ! Et finalement, devant le mot à radiographier, vous aller constater que c’est aussi tout un chantier !

Mot difficile mais passionnant ! Alors un premier point est de dire que les mot cheval et chantier sont de même famille. Voilà qui surprend… Tout part en effet du latin classique cantherius, qui signifie cheval hongre, c’est-à-dire châtré, comme on le faisait des chevaux Hongrois, en fait un mauvais cheval, et donc cheval de charge. De là, par métaphore on est passé à l’idée de chevron, une pièce de bois supportant en somme un support, et par une sorte de translation au lieu où s’entassaient les divers supports, notamment sur le bord des rivières qui rappelons-le étaient un moyen de transport privilégié du bois notamment, le chantier est aussi devenu ce lieu d’entassement pour la construction, entassement désordonné par nature.

Et dans le fond lorsqu’on parle du chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris, c’est assez émouvant de savoir qu’il se situe le long d’un grand fleuve. La première fois qu’on atteste du mot chantier c’est en 1202 avec un sens un peu déplaisant, être sur les gantiers comprenons chantiers, c’était en effet « être sur les tréteaux où on exposait les morts », et « être sur les chantiers » a d’abord été aussi en tant qu’expression aujourd’hui disparu, « être près de mourir ».

Alors oublions. Et préférons dès 1249 l’attestation « barge de chantier », la chaloupe placée sur un navire, pour aller sur la rive, puis le chantier en tant que « pièces de bois sur lesquelles on plaçait les tonneaux », ce fut ensuite une cale de bois pour travailler, et en 1400 l’entassement de matériaux », notamment en bois dès 1553, et enfin en 1680 un atelier à l’air libre.

Aucun doute, avec même un homonyme : ah que j’aime dit le chef de chantier, que vous chantiez sur les chantiers, là sur les berges de la Seine pour qu’on puisse de nouveau chanter à tue-tête sous les voutes de Notre-Dame