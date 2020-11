Château de Villandry : "confinement ou pas, le potager continue à vivre"

"Un jardin c'est vivant, confinement ou pas, il faut continuer à s'en occuper !"

Direction Villandry dans cette édition ! Les jardiniers s'affairent dans les jardins du château. Confinement ou pas, le potager continue de vivre. Et pas question pour le propriétaire comme les salariés d'abandonner leurs projets.

DES DESSINS DE NOEL POUR LES PERSONNES AGEES ISOLEES

Quatre associations se mobilisent pour envoyer des dessins de Noel à des résidents d'EHPAD de la métropole de Tours. Une manière de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Et le Centre val de loire n'échappe pas à cette réalité : 40 % de personnes des plus de 60 ans éprouvaient un sentiment de solitude, selon une étude des Petits frères des pauvres et du CSA l'an dernier.

Vous pouvez envoyer des dessins jusqu'au 15 décembre au Secours catholique, La Croix-Rouge française, les Visiteurs de malades en milieu hospitaliers ou les Petits frères des pauvres.