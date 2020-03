"On cherchait à l’arrêter, mais son heure n'était ..." (Jn 7, 1-2.10.14.25-30)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus parcourait la Galilée :

il ne voulait pas parcourir la Judée

car les Juifs cherchaient à le tuer.

La fête juive des Tentes était proche.

Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem

pour la fête,

il y monta lui aussi,

non pas ostensiblement, mais en secret.

On était déjà au milieu de la semaine de la fête

quand Jésus monta au Temple ; et là il enseignait.

Quelques habitants de Jérusalem disaient alors :

« N’est-ce pas celui qu’on cherche à tuer ?

Le voilà qui parle ouvertement,

et personne ne lui dit rien !

Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu

que c’est lui le Christ ?

Mais lui, nous savons d’où il est.

Or, le Christ, quand il viendra,

personne ne saura d’où il est. »

Jésus, qui enseignait dans le Temple, s’écria :

« Vous me connaissez ?

Et vous savez d’où je suis ?

Je ne suis pas venu de moi-même :

mais il est véridique, Celui qui m’a envoyé,

lui que vous ne connaissez pas.

Moi, je le connais

parce que je viens d’auprès de lui,

et c’est lui qui m’a envoyé. »

On cherchait à l’arrêter,

mais personne ne mit la main sur lui

parce que son heure n’était pas encore venue.



Source : AELF

