Cholet Basket : "une saison frustrante, usante, mais qui finit par un maintien"

Cholet Basket termine la saison de Jeep Elite à la 14e place du classement. Le club a fini l’année sur une victoire à domicile, le 17 juin 2021, face à Boulazac, le dernier du classement. Au terme d’une saison très compliquée, avec de nombreux cas de Covid-19 au sein de l’équipe, Cholet arrive finalement à se maintenir en 1e division. "Quand on voit par où on est passés pendant la saison, on a eu très très peur, donc l'important, c'est qu'on reste au plus haut niveau", estime Jérôme Mérignac, le président du club.