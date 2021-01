A Cholet, pas de Carrefour de l'orientation mais des tables-rondes à la télé

Le Carrefour de l'orientation, qui devait se tenir du 14 au 16 janvier 2021 à Cholet, est reporté d'un an à cause de la crise sanitaire. Pour choisir leur formation, les lycéens doivent se rabattre sur des tables-rondes thématiques diffusées sur TLC, la Télévision locale du Choletais, du 11 au 17 janvier. "Ces capsules vidéos sont à voir en famille pour en parler après, et pourront être utilisées comme support pédagogique dans les lycées" précise Ammar Hadji, conseiller de l’agglomération du Choletais, délégué à l’enseignement supérieur.