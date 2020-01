Chrétiens français de l'étranger: des paroisses qui vivent l'unité

Pour les catholiques, il existe 140 paroisses francophones disséminées dans le monde, sur tous les continents. Cela représente trois millions de fidèles dans plus de 115 pays. Ce sont parfois de toutes petites communautés d’une centaine de personnes engagées qui veulent vivre leur foi dans leur langue alors qu’ils sont loin de chez eux pour leur travail. L’Eglise catholique en France met à leur disposition des prêtres francophones disponibles pour animer les paroisses, comme dans l'Hexagone.



à quoi ressemble ces communautés catholiques à travers le monde ?

Ces communautés ne sont pas exclusivement réservées aux Français, mais à tous ceux qui sont unis dans le monde par la langue et la culture française. On peut avoir des Québécois, des Belges, des Suisses et beaucoup d’Africains qui viennent de pays francophones. Ce sont des communautés assez jeunes formées de familles expatriées plutôt trentenaires ou quadragénaires.

Il y a beaucoup d’enfants et d’adolescents et les activités pour les jeunes sont très développées. La principale difficulté de ces paroisses c’est le "turn over" des fidèles qui sont envoyés à l’étranger pour des missions courtes. Donc même si elles sont éloignées géographiquement, la force de ces communautés c’est le lien de fraternité qu’elles entretiennent.



Comment ces communautés entretiennent elles la communion entre elles ?

Ces communautés reçoivent chaque année la visite de Mgr Robert Poinard, aumônier général des Communautés Catholiques Francophones dans le Monde. Et puis pour faire le lien et faire vivre cette communauté internationale, les représentants de ces paroisses se retrouvent une fois par an pour échanger leurs expériences pastorales très diverses.

Cette année une cinquantaine de personnes représentant une trentaine de pays se sont retrouvées à Lyon en septembre. Avec ce thème "origines du christianisme en France : la quête d’une authentique fraternité". Il s'agit d'un extrait d’un discours du pape François qui disait qu’avant d’être une institution l’Eglise est d’abord un ensemble de communautés fraternelles. Une matière à penser pour cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens.