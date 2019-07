Christian Delcourt - Alibaba

Le 2 mars, le premier train est parti de Zengzhou, près de Shanghai en Chine, pour rejoindre Liège. Ce trajet qui prend entre 12 et 15 jours, a pour but de transporter des marchandises qui ont moins de valeurs et ne nécessite pas un transport rapide. Cette ligne de train fait évidemment écho au projet d’implantation signé par l’entreprise chinoise de e-commerce Alibaba en décembre dernier. Christian Delcourt, responsable de la communication de l’aéroport de Liège, fait le point sur les changements qu’implique l’arrivée d’Alibaba à Liège.