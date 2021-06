Christian Gillet « Décu mais je pars la tête haute, la conscience pour moi »

C’est le coup de tonnerre de ce 1er tour des départementales en Maine et Loire, le président sortant Christian Gillet perd cette élection et ne sera plus président du Conseil départemental. Ses 20,45% sont devancés par les 41,12% de son adversaire soutenu par le maire d’Angers, Emmanuel Capus. Il n’obtient même pas plus de 10% des inscrits, condition pour se maintenir au second tour. Il est donc éliminé de la vie politique. Sa réaction.