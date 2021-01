Christian Le Pape tire un premier bilan sportif du Vendée Globe

Dans quelques heures, les premiers bateaux franchiront la ligne d'arrivée du Vendée Globe aux Sables d'Olonne, après 80 jours de mer. L'impatience de connaître le nom du vainqueur grandit. Il faut dire que le grand public s'est particulièrement enthousiasmé pour la course cette année... Et pourtant, d'un point de vue sportif, les spécialistes ressentent une certaine frustration. C'est ce que nous explique Christian Le Pape, le directeur du Pôle Finistère Course au large. Il a entraîné 10 skippers pour ce Vendée 2020, dont Charlie Dalin et Boris Herrmann.